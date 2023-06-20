Alabora olan teknedeki göçmen sayısı açıklandı: '800 kişi vardı'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:34

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:34

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen mülteci teknesi faciasıyla ilgili Pakistan'dan önemli bir açıklama geldi. Pakistan polisi, mülteci teknesinde yaklaşık 800 kişi olduğunu bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Pakistan polisi Riaz Mughal, "Hayatta kalan iki kişi, tutuklanan şüpheliler ve yas tutan ailelerden aldığımız bilgilere göre teknenin yaklaşık 750 ila 800 kişi taşıdığını öğrendik" dedi.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sanjrani, 300 Pakistanlının tekne kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yunan yetkililer ise, şu ana kadar78 cesede ulaşıldığını açıkladı.

10 Haziran'da Libya'nın Tobruk kentinden hareket ettiği düşünülen teknedeki 104 kişinin sağ olduğu belirtildi. Sağ kurtulanlar, bir mülteci kampı olan Malakasa’ya yerleştirildi.

"KARDEŞİMİ ARIYORUM"

Alabora olan teknedekilerden haber almak isteyenler, akrabalarını ve tanıdıklarını bulma umuduyla Malakasa kampına gitti.

Kazadan canlu kurtulan 54 yaşındaki Mohamed El Sayed El-Dadamony Radwan, yeğeniyle bir araya gelerek "Kardeşimi arıyorum. Onu bulmak için teknenin battığı yeri görmek istiyorum" dedi. Almanya'dan Yunanistan'a gelen Radwan, "Onu aramak istiyorum çünkü adını, hastane kayıtlarında veya hayatta kalanlar listesinde bulamıyorum" şeklinde konuştu.

Enkazdan sağ kurtulan 18 yaşındaki Suriyeli Mohammad Hadhoud da ağabeyi Fadi ile bir araya geldi. Fadi, kayınbiraderinin kazada hayatını kaybettiğini ifade etti. Hayatta kalanlardan 22 yaşındaki Mısırlı Atia Al Said ise, "Amcam benimle beraber teknedeydi, ancak tekne battı. Amcamı arıyorum, ancak onu bulamıyorum" dedi.