Alaska’da kritik zirve: Trump-Putin görüşmesi sonrası ilk açıklama: 'Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu var'

Putin ve Trump, Alaska’daki pistte neredeyse aynı anda uçaklarından indi. Akabinde liderler el sıkıştı.

Putin ve Trump, Alaska’daki pistte kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra ortak fotoğraflar çekerek poz verdi. Bu sırada savaş uçakları Alaska semalarında uçtu.

Alaska’daki havalimanı buluşmasının ardından Putin ve Trump, ABD liderine ait arabaya birlikte bindiler.

Putin ve Trump, görüşme başında açılış konuşmalarından kaçındı. Liderler 3 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME SONRASI LİDERLERDEN BASIN AÇIKLAMASI

Görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Putin, "ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti" dedi.

Putin ayrıca, "Ukrayna etrafındaki durum zirvenin temel konularından biriydi. ABD yönetimi ve Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Elbette, bu konuda çalışmaya hazırız. Rusya ve ABD liderleri arasında diyalog vakti gelmişti. Diyaloğa geçmek, çatışmadan uzaklaşmak gerekiyordu. Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ ÖNEMLİ KONUDA HENÜZ ANLAŞAMADIK”

ABD Başkanı Trump ise konuşmasında, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık" ifadelerine yer verdi.

Trump, "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var, ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Devlet Başkanı Donald Trump arasında, iki ülke sınırının birbirine en yakın olduğu Alaska’da bugün başlayan zirve, yalnızca Ukrayna’daki savaşın geleceğini değil, küresel dengeleri de değiştirebilecek bir potansiyele sahip.

Tarihi zirve, olası bir ateşkese giden yolu açabileceği gibi, tarafların restleşmesiyle yeni bir gerilim dalgasını da tetikleyebilir.

Davet edilmediği bu toplantıyı uzaktan izleyen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise hem sahada süren savaş hem de masada alınabilecek kararlar nedeniyle endişeli.

Trump, zirve öncesi basına verdiği demeçte, “Ukrayna adına pazarlık yapmaya gelmedim, onları masaya oturtmaya geldim” ifadelerini kullandı.

Başarılı bir zirvenin kriterini soran gazetecilere ise Trump, “Hızlı bir ateşkes görmek istiyorum… Bugün olmazsa mutlu olmayacağım… Ölümler dursun istiyorum” dedi.

HEYETLER VE GÜNDEM

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’a ilk oturumda Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un eşlik edeceğini açıkladı.

Daha geniş katılımlı oturuma Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Susie Wiles da katılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’e dış politika danışmanı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşlik edeceğini belirtti.

Lavrov, Alaska'ya SSCB yazılı bir t-shirt ile geldi.

TARAFLARIN HEDEFİ

Trump, 3,5 yıldır süren savaşı bitirerek hem bölgeye barış getirmeyi hem de Nobel Barış Ödülü’ne layık bir barış elçisi olarak küresel itibarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Putin için ise zirve, Batı’nın izolasyon çabalarının boşa çıktığını ve Rusya’nın uluslararası diplomaside yeniden başat aktör olduğunu gösterme fırsatı.

Rusya Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, zirve öncesi havayı 'çatışmacı' olarak tanımlarken, gündemde yalnızca Ukrayna değil, tüm ikili ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

ÜÇLÜ ZİRVE İHTİMALİ

Bir zamanlar savaşı 24 saatte bitireceğini söyleyen Trump, bu hedefin beklediğinden zor olduğunu kabul etti. Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Zelenski ile üçlü zirve düzenlemenin, Putin’le buluşmasından bile daha önemli olacağını ifade etti.

Peskov, Alaska’daki görüşmelerden somut sonuç çıkarsa, üçlü zirvenin mümkün olabileceğini, bugünkü görüşmenin ise 6–7 saat sürebileceğini açıkladı.

SAVAŞ DEVAM EDİYOR...

Zelenski, zirvenin 'adil bir barış' ve kendisinin de dahil olacağı üçlü görüşmelere kapı açması gerektiğini söylerken, Rusya’nın saldırılarının sürdüğünü vurguladı.

Cuma günü Rusya’ya ait bir balistik füze Dnipropetrovsk bölgesine isabet ederek bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Zelenski, basına demecinde, “Artık bu savaşı bitirme zamanı. Gerekli adımlar Rusya’dan gelmeli. Amerika’ya güveniyoruz” dedi.

EKONOMİK UYARILAR

Putin’le aralarında 'iyi bir saygı seviyesi' bulunduğunu belirten Trump, Rusya'yı tehdit etmeyi de ihmal etmedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“O zeki bir adam ve uzun zamandır uğraşıyor, ben de öyle… İyi anlaşıyoruz. Ancak savaş bitmeden iş olmayacak. Zirve başarısız olursa Rusya’ya ekonomik olarak 'ağır yaptırımlar' uygulanacak..."

Reuters’a göre ABD, Alaska’daki gaz ve LNG projelerinde Rusya’nın nükleer enerjili buz kıran gemilerini kullanma olasılığını da içeren anlaşmalar üzerinde çalışıyor.

OLASI UZLAŞMA ALANLARI

Kremlin’e yakın bir kaynak, Putin’in, Rusya’nın ekonomik kırılganlığının ve savaşın maliyetlerinin farkında olduğunu, bu nedenle taviz vermeye istekli olabileceğini belirtti.

Daha önce Reuters, Putin’in NATO’nun doğuya genişlemeyeceğine dair yasal garanti ve bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında cephe hatlarında çatışmayı dondurabileceğini bildirmişti.

Rusya, ek ABD yaptırımlarına karşı savunmasız durumda. Trump, Rus petrolü alan Çin ve Hindistan’a gümrük tarifesi uygulamakla tehdit ediyor.

“Putin için ekonomi ikinci planda, ancak kırılganlığımızı biliyor” diyen kaynak, Moskova’nın ortak zemin arayışında olduğunu aktardı.

Putin, ayrıca Şubat’ta süresi dolacak son nükleer silah kontrol anlaşmasının yerine yenisini imzalamaya da açık olduğunu söyledi.