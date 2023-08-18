Alaska'da 'jeolojik' keşif: Dinazor ayak izleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:17

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:18

Araştırmacılar, Alaska'daki bir uçurumun yüzeyinin düzinelerce dinozorun fosilleşmiş ayak izleriyle kaplı olduğunu ve bu izlerin, canlıların yerçekimine meydan okuyarak uçurumun yüzeyinde yürüdüğü izlenimini verdiğini, ancak aslında bunun sorumlusunun jeolojik bir süreç olduğunu keşfetti.

Denali Ulusal Parkı ve Koruma Alanı'nda bulunan 66 metre yükseklikteki uçurumun yüzeyinin, yaklaşık 70 milyon yıl önce büyük bir taşkın yatağındaki bir sulama deliğini çevreleyen çamurlu tortu olduğu düşünülüyor.

Bu durum, uçurumun yüzeyindeki çeşitli büyük, bitki yiyen, ördek gagalı ve boynuzlu dinozorların yavruları ve yetişkinlerinin yanı sıra yırtıcı kuşlar, uçan sürüngenler ve en az bir tiranozor gibi etoburları da içeren çok çeşitli dinozor izlerini ortaya çıkardı.

Ulusal Park Servisi'ne göre bu tektonik aktivitenin, Denali Ulusal Parkı yakınlarındaki 966 kilometre uzunluğunda olan Alaska sıradağlarını oluşturan jeolojik değişimin bir parçası olduğu kaydedildi.

Uçurumda, fosilleşmiş bitkiler, polenler ve kabuklu deniz hayvanlarının yanı sıra su kuşlarının geride bıraktığı ayak izleri de bulunduğunu belirten araştırmacılar, kaya yüzeyindekilerin altında katmanlaşmış daha fazla iz keşfettiklerini açıkladı.

Bölgeye "Kolezyum" adını veren araştırmacılar, bu bulguların 70 milyon yıl önceki ekosistemin ayrıntılı bir resmini çizmelerine yardımcı olacağını umuyor.