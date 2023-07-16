Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska Yarımadası bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:50
Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Alaska Yarımadası bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska’nın Sand Point şehrine 98 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.

Deprem 32,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


ABD Alaska deprem

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