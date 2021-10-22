Alec Baldvin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu
Ünlü aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu, yönetmeni de yaraladı.
Ünlü aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu, yönetmeni de yaraladı.
Olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde 'Rust' (Pas) filminin çekimleri sırasında meydana geldi.
Santa Fe Şerifi'nin yaptığı açıklamada 63 yaşındaki Alec Baldwin'in ateş etmesiyle 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ın vurulduğu doğrulandı.
Baldwin, 19'uncu yüzyıl kovboy filminde baş aktör, aynı zamanda filmin prodüktörlüğünü yapıyor.
Baldwin'in bir sözcüsü AP haber ajansına, olayın kurusıkı tabancanın yanlış ateşlenmesinden kaynaklandığını söyledi.
Helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in yaraları sonucu hayatını kaybettiği, Souza'nın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste tedavi gördüğü bildirildi.
Santa Fe Şerifi'nin sözcüsü Juan Rios Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Baldwin'in dedektifler tarafından sorgulandığını söyledi.
Rios, Baldwin'in kendi isteğiyle polis merkezine gittiğini, ifade verdikten sonra merkezden ayrıldığını, olayla ilgili henüz bir suçlamada bulunulmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.
The Santa Fe New Mexican gazetesi, trajedinin ardından Balwin'in film setinin otoparkında çekilen ve perişan göründüğü bir fotoğraf yayınladı.
Gazete, muhabirinin aktörü sorgudan sonra gözyaşları içinde gördüğünü yazdı.
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