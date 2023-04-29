Alev alan yakıt tankına 'İHA saldırdı' iddiası

Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:57

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:57

Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da bir yakıt tankı alev aldı. Rusya'nın atadığı Vali Mikhail Razvozhaev, yakıt tankının İHA saldırısı sonucu alev aldığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Vali Mikhail Razvozhaev, "Kazachya Körfezi'ndeki bir yakıt tankerinin yandı. İlk bilgilere göre yangına bir İHA saldırısı neden oldu" dedi.

Yangında kimsenin yaralanmadığını söyleyen Razvozhaev, "Durum itfaiyecilerimizin ve tüm operasyonel servislerimizin kontrolü altında. Yakıt hacmi büyük olduğu için yangının başladığı yeri tespit etmek zaman alacaktır" ifadesinde bulundu.