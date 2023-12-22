Alex Batty'nin kaybolmasıyla ilgili 'çocuk kaçırma' iddiasıyla soruşturma açıldı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 19:35

Güncelleme: 22.12.2023 - 20:57

Batty, Fransa’dan Manchester’daki aile üyelerinin yanına döndükten sonra polise yaşadıklarını anlattı.

Manchester polisi, Alex bir ifade verene kadar soruşturmanın gidişatı konusunda açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

17 yaşındaki genç, Fransız Pireneleri'nde yalnız başına yürürken bulundu.

İngiliz Sun gazetesine konuşan Batty, annesi ve büyükbabasını korumak için kaçışı ile ilgili ayrıntılar konusunda yalan söylediğini kaydetti.

Batty İspanya’da olduğu ilk birkaç yılda “istediği gibi yaşadığını” aktardı:

“14 yaşına geldiğimde kendi paramı kazanmaya başladım. Boya ve inşaat gibi işlerde çalışmaya başladım. Bu dönemde ilk kez yaşadığım hayatın eksi ve artılarını tartmaya başladım. İngiltere’nin doğru tercih olduğunu düşünmeye başladım.”

Batty, anne ve büyükbabasının yanından ayrıldığı geceyi de anlattı.

Ayrılacağına ilişkin bir intiba vermemek için çaba harcadığını söyleyen 17 yaşındaki genç, annesine “onu sevdiğini” söyleyen bir not bıraktığını da kaydetti.

Batty, gece yarısı annesinin yanından ayrıldığını ve birkaç geceyi böyle yürüyerek geçirdiğini söyledi:

“Eczane aracını gördüğümde yolda yürüyordum. Durduğunda biraz endişelendim çünkü yağmur altında birini aracına alacak kişi nasıl bir deli olabilir diye düşündüm.

“25 yaşında iyi biri çıktı ve biraz geçtikten sonra içinde olduğum durumu ona anlatabileceğimi düşündüm. O da bana bayağı yardım etti.”

Büyükannesinin yanına verilen Alex Batty, annesinin onun için iyi olanı yapmaya çalıştığını düşündüğünü söyledi.

İngiltere’den uzaktaki altı yıl içinde, kendi yaşında yalnızca bir arkadaşı olduğunu söyleyen Batty, “Her zaman sağlıklıydım ama anti sosyal bir yaşantı sürüyordum. Şu anda bile birileri ile konuşmakta zorlanıyorum” dedi.

Batty annesi ve büyük babasına da seslendi ve “Kendime bakabileceğimi biliyorsunuz. Umarım iyi olursunuz” dedi

Genç çocuk, annesini sistem karşıtı bir figür ve “aşı karşıtı” olarak da tanıttı.

Batty normal bir hayat yaşamak için bu seçimi yapmak zorunda olduğunu da söyledi.

Annesi Melanie ve büyük babası David Batty, Alex'le birlikte, 30 Eylül 2017'de İspanya'nın Marbella şehrine önceden kararlaştırdıkları bir haftalık tatile gitmek için İngiltere’nin Manchester kentinden ayrılmıştı.

Alex en son o yıl İngiltere'ye dönmeleri beklenen gün olan 8 Ekim'de, Malaga Limanı'nda görülmüştü.

Alex’in de Fransa'da kaldığı bölge, alternatif hayat tercih eden kişilerin uğrak yeri konumunda bulunuyor.

Manchesterlı çocuk, yaklaşlık dört sene İspanya'da ve iki sene de Fransa'da kaldı.