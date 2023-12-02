Ankara Emniyeti'nden 'çocuk kaçırma' paylaşımlarına ilişkin açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yapılan "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi yapıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Ankara ile farklı illerde "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi meydana geldiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.
Konuya ilişkin titiz çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"29 Kasım tarihinde Çankaya ilçemizde meydana gelen bir olayla ilgili detaylı ve titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde ve ailelerin ifadelerinde konunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Toplumda infial yaratmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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