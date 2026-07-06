Ali Hamaney ve ailesi için Tahran’da cenaze namazı kılındı

İran’da İsrail ve ABD saldırılarında yaşamını yitiren eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri yoğun katılımla sürüyor. Başkentte dün yüz binlerce kişi İmam Humeyni Musallası’nda bir araya gelirken törene İran’ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerinin yanı sıra Hamaney’in ailesinden isimler de katıldı. Mart ayında babasının yerine geçen yeni dini lider Mücteba Hamaney güvenlik nedeniyle kamuoyu önüne çıkmazken Ali Hamaney’in diğer oğulları Mustafa, Meysem ve Mesut Hamaney’in babalarının ve saldırıda yaşamını yitiren dört aile ferdinin tabutları başında cenaze namazı kıldığı görüldü. Eski dini liderin tabutunun yanında saldırıda can veren kızı, damadı, gelini ve 14 aylık torununun tabutları da yer aldı.

Cenaze namazında ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammet Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Devrim Muhafızları komutanları da hazır bulundu.

Program kapsamında bugün Tahran’ın merkezinde dev bir yürüyüş düzenlenecek. Yarın cenazeler Kum şehrine götürülecek, çarşamba günü tabutlar uçakla Irak’a nakledilecek ve Şiilerin kutsal mekânları Necef ve Kerbela’da törenler yapılacak. Hamaney’in naaşı 9 Temmuz’da İran’a geri getirilecek ve Meşhed’de törenle defnedilecek.