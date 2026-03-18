Ali Laricani kimdir? Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani öldü mü?

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin neden ve nasıl öldüğü, yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediyor. Peki, Ali Laricani kimdir? Ali Laricani öldü mü?

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Erdeşir Laricani Haziran 1958'de doğdu. İran Devrim Muhafızları'nın (IRGC) eski bir komutanı olan Laricani, ilk olarak, Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak görev yapıktan sonra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Mart 1994'te, Muhammed Haşemi Rafsanjani'nin yerine İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına atandı.

21 Temmuz 2004'e kadar görevde kaldı ve on yıl görev yaptıktan sonra yerine Ezzatollah Zarghami göreve getirildi. Ağustos 2004'te Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamenei'nin güvenlik danışmanı oldu. Larijani, 2005 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve oyların %5,94'ünü alarak altıncı sırada yer almıştır.

İran güvenlik bürokrasisinin en kritik isimlerinden biri olan Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapıyordu. Siyasi etkisi nedeniyle “gölge rehber” olarak tanımlanan Laricani, aynı zamanda felsefeci kimliğiyle de biliniyordu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, Laricani’nin adı yeni lider adayları arasında da gösterilmişti. Hamaney’in ölümünden 24 saat sonra televizyona çıkarak ulusa seslenen Laricani, ABD ve İsrail’i sert sözlerle hedef almıştı.

ALİ LARİCANİ ÖLDÜ MÜ?

İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü resmen doğruladı.