Onay çıktı: Aliyev yeniden Azerbaycan cumhurbaşkanı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:31
Onay çıktı: Aliyev yeniden Azerbaycan cumhurbaşkanı
Abone Ol google-news

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Ferhat Abdullayev başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun (MSK) 7 Şubat’ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimine dair nihai protokolünü görüştü.

MSK Başkanı Müzahir Penahov'un dinlenildiği oturumda mahkemeye sunulan protokoller incelendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdullayev, toplantının ardından MSK'nın seçim sonuçlarına yönelik protokolünü onayladı.

Abdullayev 4 milyon 567 bin 458 geçerli oy alarak yüzde 92,12 ile seçimleri kazanan Yeni Azerbaycan Partisi Başkanı İlham Aliyev'i ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

Aliyev’in 3 gün içinde Azerbaycan Milli Meclisi’nde yemin ederek göreve başlaması gerekiyor.

SEÇİME KATILIM 76,43 OLDU

Azerbaycan 7 Şubat’ta gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı. Seçmen sayısının 6 milyon 478 bin 623 olduğu ülkede seçimlere katılım oranı 76,43 olarak açıklandı. Seçimi 89 ülke, 72 uluslararası örgütten 790’ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip etti.


Azerbaycan haberleri Aliyev haberleri Cumhurbaşkanı haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'
Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı

Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı
Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı

Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek 'bunu izleyen Mansur'a oy vermez' diye paylaştı, İYİ Parti'den yanıt geldi: 'Bir trolbaşının oyunu yine bozuldu'

Melih Gökçek 'bunu izleyen Mansur'a oy vermez' diye paylaştı, İYİ Parti'den yanıt geldi: 'Bir trolbaşının oyunu yine bozuldu'
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi: Git propagandanı orada yap!

Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi: Git propagandanı orada yap!
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi