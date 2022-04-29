Aliyev: 'Kazakistan, Türkmenistan ve İran üzerinden Ermenistan'a silah taşındı'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nda Rusya'dan Ermenistan'a Kazakistan, Türkmenistan ve İran üzerinden silah taşındığını açıkladı.
Aliyev, Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Güney Kafkasya: Kalkınma ve İş Birliği" konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
İlham Aliyev, Azerbaycan olarak Kafkasya'da barış ve iş birliğini aktif şekilde teşvik ettiklerini belirtti. Barış anlaşması için Azerbaycan'ın önerdiği beş ilkenin Ermenistan tarafından kabul edilmesi ve sınırların belirlenmesi için ortak komisyon oluşturulması kararının İkinci Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti.
Aliyev, Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'ın da sonunda barışın önemini anladığını ümit ettiğini vurgulayarak, "Eğer barış anlaşması imzalanırsa ve 5 ilke uygulanırsa Kafkasya'da uzun süreli ve sürdürülebilir barış olacak." diye konuştu.
Ermenistan'ın Rusya'yı da Karabağ Savaşı'na çekmek istediğini, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü defalarca yükümlülükleri ile manipüle etmeye çalıştığını fakat başaramadıklarını anlatan Aliyev, fakat savaş döneminde Rusya'dan Ermenistan'a düzenli olarak silah taşındığını bildiklerini söyledi.
Aliyev, Rostov ve Mozdok'tan Ermenistan'a silah geldiğini bildirerek, "Gürcü dostlarımızdan hava sahaları ve karayolları kullanılarak silah taşınmasını engellemelerini istedik. Onlar da hava sahalarını ve karayollarını silah sevkiyatı için kapattı. Kazakistan, Türkmenistan ve İran'a, Rus kargo uçaklarının bu ülkeler üzerinden silah taşımasına izin vermemeleri için mektup gönderdik. Ancak maalesef bu bölgeler üzerinden (Kazakistan, Türkmenistan ve İran) Ermenistan'a silah taşındı." şeklinde konuştu.
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