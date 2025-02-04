Alkol içtikten sonra havuza düşen öğretmen, meslekten men edildi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:44

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:44

İngiltere'de bir yüzme öğretmeni, gül şarabı içtikten sonra okul havuzuna düşmesinin ardından meslekten men edildi.

Bir Öğretim Düzenleme Kurumu paneli, Liam Knight adındaki öğretmenin bir sınıf genç öğrenciyle sudayken “sözlerini gevelediğini, gözlerinin kan çanağına döndüğünü ve odaklanamadığını veya yönünü bulamadığını” açıkladı.

Mahkemeye, öğretmenin öğle tatilinde satın aldığı bir şişe gül şarabının daha sonra personel tuvaletlerinde bulunduğu söylendi. Yüzme öğretmeni, şarabı bir parkta tükettiğini ifade etti.

Knight'ın işe başladıktan sadece bir ay sonra okula alkol getirdiğini ve ayrıca yöneticilere söylemediği ilaçları da aldığını açıklayan mahkeme heyeti, ilaçlardan birinin veya her ikisinin de “uyuşukluk yaşamasına neden olduğunu” belirtti.

ÖĞRETMEN İTİRAF ETTİ

Dersten önce bir doz ilaç aldığını ve ayrıca şarap içtiğini itiraf eden Knight, sınıfından sorumlu olmak ya da havuzda bulunmak için “uygun durumda olmadığını” kabul etti.

Mahkeme heyetine, Knight'ın “ne içtiğini tam olarak hatırlayamadığı”, ancak “muhtemelen şarabı doğrudan şarap şişesinden tüketmiş olabileceği” ifadesi verildi.

Mahkeme heyeti, Knight'ın derse başladığında “ayaklarının üzerinde duramadığını, anlaşılır bir şekilde konuşmakta zorlandığını ve odaklanamadığını ya da yönünü bulamadığını” söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan açıklamada, “Knight'ın bu olayda yüzme dersini farklı bir şekilde yürüttüğüne dair kanıtlar vardı, çünkü sayım ya da kayıt yapmamıştı ve genel tavırları farklıydı. Bu davada panel, tüm iddiaların kanıtlandığını ve kanıtlanan bu gerçeklerin kabul edilemez mesleki davranış anlamına geldiğini tespit etmiştir. Knight'ın davranışları beklenen standartların önemli ölçüde gerisinde kalmıştır” denildi.

Mahkeme, Knight'ın görevi kötüye kullanmaktan suçlu olduğu sonucuna varararak, iki yıllık bir inceleme süresi ile öğretmenlik mesleğinden men etti.