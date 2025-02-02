İngiltere'yi karıştıran transfer: Kevin Danso!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 02.02.2025 - 09:33

Lens forması giyen Kevin Danso, Avrupa'da ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 26 yaşındaki stoper için Juventus ve Wolverhampton iddiaları da gündeme geldi.

WOLVES İLE ANLAŞTI AMA...

Juventus'a transferi gerçekleşmeyen Avusturyalı stoper, Wolverhampton ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM BİTİRDİ!

İngiliz ekibi, Danso ile sözlü anlaşmaya varmasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için pazar gününe sağlık kontrolleri planladı. Ancak Danso için daha sonra Tottenham devreye girdi ve transferi bitirdi.

Tottenham, önce Danso ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. İngiliz ekibi daha sonra Lens ile görüştü ve transferi bitirdi.

ÖDENECEK BONSERVİS VE SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tottenham, Danso için Lens'e 25 milyon euro bonservis ödeyecek ve Avusturyalı stoper ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Tottenham'ın pazar günü Danso'yu sağlık kontrolünden geçirmesinin ardından transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Lens'te bu sezon 14 maçta süre bulan Kevin Danso, 1260 dakika sahada kaldı.