İngiltere'den tüm dünyaya yeni vize düzenlemesi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:25

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:25

AB’nin Schengen bölgesine vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için uygulamaya konulan ön izin alma zorunluluğunun ardından, Birleşik Krallık da "Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu" isimli bir program başlatmıştı.

Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel) uygulaması da bu program sayesinde hayata geçirilmişti.

Söz konusu uygulama uyarınca BK’ya gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi.

Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İznine (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİ

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'nden dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, İngiltere'nin diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceği bildirildi.

Yeni uygulama 11 Mart’tan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler hatta Cumhurbaşkanı bile İngiltere’ye giderken vize almak zorunda kalacak. Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi bir yazı ile TBMM’ye bildirirken bu durumda tek istisnanın “Resmi görevle gidecek bakanlar” olarak kaydedildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, "resmi görevli" olarak bu ülkeye gidecek bakanların bile vize alması tavsiye edildi. Bu durumda, bakanlar ve aileleri resmi geziler dışında bu ülkeye gitmeleri halinde yine vize almak zorunda olacak.

Diplomatik pasaport sahipleri bugüne kadar 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla İngiltere seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyor ve talep eden her Türk vatandaşının da parmak izi alınıyordu. Bugüne kadar sadece ABD, Kanada ve Suudi Arabistan diplomatik pasaport sahiplerinden vize istiyordu.