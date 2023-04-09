Alkolik köpek tedavi oldu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:15

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:15

İngiltere'de, Coco isimli Labrador cinsi köpek bağımlılık tedavisi gören ilk köpek oldu.

Tedaviyi gerçekleştiren veterinerler, Coco'nun alkol yoksunluğu semptompları gösterdiği için barınağa getirildiğini söyledi.

Veterinler, iki yaşındaki Coco'nun bir aydan uzun bir süredir kendileriyle birlikte olduğunu ve 'trajik' yolculuğunun bir parçası olarak geldiğinden beri yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Coco'yu hayata döndürmeyi başaran veterinerler, Coco ile birlikte barınağa getirilen diğer köpeğin, alkol yoksunluğu krizi geçirerek öldüğünü ifade etti.

Barınaktan yapılan açıklamada, "Artık tehlikeyi atlattığımız ve Coco'nun tüm ilaçlarını bırakıp normal bir köpek gibi davranmaya başladığı için çok sevinçliyiz. Henüz sahiplenilmeye hazır değil ve fiziksel olarak iyileşmiş gibi görünse de zihinsel olarak hala zaman zaman çok endişeli" denildi.

Barınak ayrıca, Coco'nun, sahiplendirilmeden önce ev benzeri bir ortama geri dönmesi için kademeli bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini belirtti.

Ladbible yer alan habere göre, barınak son olarak, "Coco, sahibi öldükten sonra barınağa getirildi" dedi.