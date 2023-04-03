Karadenizli balıkçı köpek balığını böyle ısırdı!

Karadenizli bir balıkçının yakaladığı yavru köpek balığını "Olum bak sakın beni kaparsın seni ısırırım ha" sözleriyle ısırdığı anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:30
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Karadenizli balıkçının yavru köpek balığını ısırması sosyal medyada gündem oldu.

"SENİ ISIRIRIM HA"

Yavru köpek balığını yakalayan balıkçı, "Olum bak sakın beni kaparsın seni ısırırım ha" diyerek köpek balığını ısırdı.

Ardından köpek balığını tekrar suya bırakan balıkçıların "Bayıldı mı?" diyerek tepki vermesi dikkat çekti.


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