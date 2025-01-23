Alman bakan tarih verdi: NATO ile Rusya karşı karşıya mı geliyor?
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Rusya'nın 2029-2030 yılları arasında NATO ülkelerine saldırma girişiminde bulunmasının muhtemel olduğuna inandığını” belirterek, “Bu nedenle, NATO'nun savunma kabiliyetini o zamana kadar güvence altına almamız özellikle önemlidir” dedi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Rusya'nın 2029-2030 yılları arasında NATO ülkelerine saldırma girişiminde bulunmasının muhtemel olduğuna inandığını” söyledi.
Pistorius, “Bu nedenle, NATO'nun savunma kabiliyetini o zamana kadar güvence altına almamız özellikle önemlidir” dedi.
Pistorius, “Askeri uzmanlar Rusya'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Askeri sanayi orada önemli ölçüde büyüdü, büyük miktarlarda tank ve uçak üretiliyor, bu da Rus silahlı kuvvetlerinin de önemli ölçüde büyüdüğü anlamına geliyor. Sayıları 2026 yılına kadar muhtemelen 1,5 milyon askere ulaşacak” diye konuştu.
Pistorius, askeri uzmanlara atıfta bulunarak, Rusya'nın teorik olarak 2029-2030 yıllarında Rus ordusunu yeniden düzenleyerek NATO üyeleri de dahil olmak üzere diğer ülkelere olası bir saldırı için uygun koşulları yaratabileceğini savundu.
Pistorius, “Dolayısıyla savunma kabiliyetimizi daha erken güvence altına almamız gerekiyor. Bu görev elbette hem zaman hem de para gerektiriyor, ancak hedefe ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
ALMAN GENERALDEN UYARI
Öte yandan, Alman Tümgeneral Christian Freudding, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın sanılandan daha hızlı silahlandığını ve bir NATO ülkesine saldırmaya hazırlanıyor olabileceği uyarısında bulundu.
Freudding, “Rusya'nın silahlı kuvvetleri sadece büyük personel ve malzeme kayıplarını telafi etmekle kalmıyor, aynı zamanda başarılı bir şekilde yeniden silahlanıyor” dedi.
Freudding, Rusya'nın, NATO üyesi bir ülkeye saldırma olasılığına ilişkin “bunun için gerekli koşulları açıkça yarattığını” söyledi.
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