Alman bakandan 'hibrit savaş' uyarısı

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:45

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:45

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın, Rusya'nın “hibrit savaşına karşı hazırlıklı olması” gerektiğini söyledi.

Pistorius, “Eğer bu tehdidi görmezden gelirsek, tehdit küçülmez, aksine büyür” dedi.

Şu anda Rusya'nın, NATO'ya askeri bir saldırı düzenlemesini beklemediğini ifade eden Pistorius, “Putin hibrit saldırılar düzenliyor ve Almanya özel bir hedef. Bizi iyi tanıyor, Putin bizi nasıl iğneleyeceğini biliyor” ifadelerini kullandı.

“TEHDİDİ GÖRMEZDEN GELİRSEK TEHDİT BÜYÜR”

Almanya'nın, bunun için kendisini silahlandırmasının önemli olduğunu kaydeden Pistorius, “Putin'in tehdidine güvenle karşı koyabilmek için kendimizi hazırlamalıyız. Bizi rahatsız ettiği için bu tehdidi görmezden gelirsek tehdit küçülmez, aksine büyür” diye konuştu.

Pistorius, Rusya'nın, Almanya'ya yönelik sosyal medyada yürüttüğü iddia edilen “seçim kampanyalarını etkileme” faaliyetlerinin de söz konusu olduğunu belirterek, “Tüm bunlar Putin'in toplumumuzu huzursuz etme ve parçalama stratejisinin bir parçasıdır. Putin'in stratejisinin işlemesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Pistorius, “Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO topraklarına saldırma ihtimalini göz ardı edemeyiz” diye ekledi.