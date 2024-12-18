HTŞ ile Rusya arasında 'gizli müzakere' iddiası: Esad'ın iadesi talep edildi mi?

"REJİM UNSURLARI 'YÜKLÜ ÜCRETLER' KARŞILIĞINDA TAHLİYE EDİLDİ"

Rus Hava Kuvvetleri son on yıl boyunca, isyancıların kontrolündeki bölgeleri günlük olarak bombalayarak binlerce kişinin ölmesine neden oldu ve bu sayede, Esad’ın iktidarda kalmasını sağladı. Esad Suriye’den kaçtığında da Moskova ona sığınak sağlayan tek yerdi.

"Baas rejiminin çökmesinden bu yana geçen süre içinde, Rusya’nın nakliye uçakları, eski bakanlar da dahil olmak üzere rejim yetkililerini, Esad ailesinin geniş üyelerini ve eski diktatörü finanse edip ülkeyi yöneten Makhlouf ailesini, 'yüklü ücretler karşılığında' tahliye etmeye devam etti."

Ve son günlerde, Rus güçleri sahada HTŞ ile koordinasyon sağlamak durumunda kaldı.