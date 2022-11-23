Alman bakandan Ukrayna uyarısı: Savaş uzun sürecek

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:04

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Christine Lambrecht, Ukrayna'daki çatışmaların uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Lambrecht, Almanya'nın, Ukrayna'nın önümüzdeki aylardaki çatışmalara dayanabilmesini için destek sağlaması gerektiğini aktardı.

Lambrecht, "Bu savaşın yakında, önümüzdeki günlerde ya da haftalarda sona erebileceğine dair yanlış umutlar vermek istemem. Bu savaşın uzun bir süre daha devam edeceğini varsaymak zorundayız ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeye hazır olmalıyız" dedi.