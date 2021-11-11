Alman banka devi Deutsche Bank’tan ‘faiz’ tahmini: Bir indirim daha yolda

11 Kasım 2021 Perşembe, 11:33

Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmesi tepkiye neden olmuştu. TCMB'nin söz konusu kararının ardından gözler 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Almanya merkezli Deutsche Bank, faiz ve enflasyon tahminini açıkladı. Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın bu ay ve önümüzdeki ay yapacağı toplantılarda faizleri 100'er baz puan düşürmesini beklediğini belirtti.

Banka aynı zamanda, Türkiye'de manşet enflasyonun önümüzdeki yılın ilk yarısında 20'nin üzerinde kalmasını ve 2022 sonunda ise yüzde 16 olmasını öngörüyor.

Geçtiğimiz gün ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası dolar, küresel çapta değerlenmesiyle TL karşısındaki zirve seviyelerini yenilemişti.