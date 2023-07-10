Alman basını: BND, Wagner isyanını bir hafta önce öğrendi

Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:17

Güncelleme: 10.07.2023 - 07:17

Alman WDR ve NDR televizyon kanallarının özel haberinde, BND'nin ayaklanmadan haberdar olduğu ve Wagner grubunun Kremlin'e karşı olası bir ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden "belirsiz bir işarete" sahip olduğu vurgulandı.

BND'nin müttefik ülke istihbaratlarıyla temas kurduğu ve bilgiyi kesin teyit ettiremediği için Başbakan Olaf Scholz'u bu konuda hızlıca bilgilendirilmediği kaydedildi.

Haberde, BND'nin olaylarla ilgili ilk uyarısını Alman hükümetine, Wagner askerlerinin Rus askeri tesislerini ve Rostov kentini işgal etmesinden önceki akşam verdiği ifade edildi.

Ayrıca Alman istihbaratının Wagner lideri Yevgeny Prigojin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki arabuluculuk görüşmelerini dinlediği iddia edildi.

Alman basınındaki haberlerde, BND, hükümeti geç bilgilendirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti.