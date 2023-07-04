Wagner lideri Prigojin: İsyan amacına ulaştı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 00:33

Güncelleme: 04.07.2023 - 00:33

Rusya'da silahlı isyan girişiminde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin, "Yakın zamanda cephede yeni zaferler göreceksiniz" dedi.

Geçtiğimiz haziran ayında Rusya’da kısa süreli isyan çıkaran Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, sosyal medya üzerinden sesli mesaj yayınladı. Rus halkına seslenen Prigojin, "Bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu destek için teşekkür ederim" dedi.

Başkent Moskova'ya başlattıkları silahlı ilerlemeyi “adalet yürüyüşü” olarak nitelendiren Prigojin, "Adalet yürüyüşümüz, hainlerle mücadeleyi ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyordu. Bence bunu büyük ölçüde başardık" ifadelerini kullandı.

Wagner'in dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna yanıt veren Prigojin, "Yakın zamanda cephede yakın zaferlerimizi göreceğinizden eminim" ifadelerini kullanarak, Wagner'in faaliyetlerinin devam edeceği sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna’yı terk ederek, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti. Lukaşenko, Prigojin’in Belarus’ta olduğunu açıklamıştı.