Alman devlet adamı Trabzon'da... Christian Wulff: Almanlar enflasyondan korkar

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, bir dizi görüşmeler yapmak üzere Trabzon’a geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wulff, Trabzonspor Kulübü’nü, Akyazı Stadı’nı, Ayasofya Kilisesi’ni ve İskender Paşa Camisi’ni ziyaret etti.

TRABZON / Cumhuriyet
26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00
Alman devlet adamı Trabzon'da... Christian Wulff: Almanlar enflasyondan korkar
Abone Ol google-news

İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına değinen Wulff, “Almanya’daki Türk vatandaşlarının çoğu Alman vatandaşı oldu. Her alanda kendilerini gösteriyorlar. Alman toplumunu zenginleştirdiler. Biontech’in kurucusu Türk. Alman milli takımında Türkler oynuyor” diye konuştu.

Türk dostlarının “Enflasyonla doğduk enflasyonla öleceğiz” dediklerini hatırlatan Alman cumhurbaşkanı, “Almanlar enflasyondan çok korkar” cevabını verdi.

Dünyanın Rusya’ya ambargo uyguladığını belirten Alman Devlet adamı, “Türkiye uygulamıyor. Bu da Avrupalıların önyargılı bakmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Christian Wulff basın toplantısını, bağımsız hukuk ve fikir özgürlüğüne dikkat çekerek tamamladı. 


Almanya Christian Wulff

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler