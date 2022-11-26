Alman devlet adamı Trabzon'da... Christian Wulff: Almanlar enflasyondan korkar

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına değinen Wulff, “Almanya’daki Türk vatandaşlarının çoğu Alman vatandaşı oldu. Her alanda kendilerini gösteriyorlar. Alman toplumunu zenginleştirdiler. Biontech’in kurucusu Türk. Alman milli takımında Türkler oynuyor” diye konuştu.

Türk dostlarının “Enflasyonla doğduk enflasyonla öleceğiz” dediklerini hatırlatan Alman cumhurbaşkanı, “Almanlar enflasyondan çok korkar” cevabını verdi.

Dünyanın Rusya’ya ambargo uyguladığını belirten Alman Devlet adamı, “Türkiye uygulamıyor. Bu da Avrupalıların önyargılı bakmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Christian Wulff basın toplantısını, bağımsız hukuk ve fikir özgürlüğüne dikkat çekerek tamamladı.