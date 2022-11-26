Alman devlet adamı Trabzon'da... Christian Wulff: Almanlar enflasyondan korkar
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, bir dizi görüşmeler yapmak üzere Trabzon’a geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wulff, Trabzonspor Kulübü’nü, Akyazı Stadı’nı, Ayasofya Kilisesi’ni ve İskender Paşa Camisi’ni ziyaret etti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına değinen Wulff, “Almanya’daki Türk vatandaşlarının çoğu Alman vatandaşı oldu. Her alanda kendilerini gösteriyorlar. Alman toplumunu zenginleştirdiler. Biontech’in kurucusu Türk. Alman milli takımında Türkler oynuyor” diye konuştu.
Türk dostlarının “Enflasyonla doğduk enflasyonla öleceğiz” dediklerini hatırlatan Alman cumhurbaşkanı, “Almanlar enflasyondan çok korkar” cevabını verdi.
Dünyanın Rusya’ya ambargo uyguladığını belirten Alman Devlet adamı, “Türkiye uygulamıyor. Bu da Avrupalıların önyargılı bakmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.
Christian Wulff basın toplantısını, bağımsız hukuk ve fikir özgürlüğüne dikkat çekerek tamamladı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Benzine indirim geldi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..