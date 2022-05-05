Alman Federal Meclisi'nde Helin Evrim Sommer, Sol Parti'den istifa etti
Almanya Federal Meclisi Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Helin Evrim Sommer, Rusya ve Suriye politikasını sert ifadelerle eleştirdiği partisinden ayrıldığını açıkladı.
Almanya Federal Meclisi Sol Parti (Die Linke) Milletvekili ve partinin kalkınma politikaları sözcüsü Helin Evrim Sommer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
1998 yılından bu yana siyasetin içinde olduğunu ifade eden Helin Evrim Sommer, istifa açıklamasında "Putin rejiminin baskıcı iç politikalarına ve emperyal yayılmacı politikalarına rağmen, suç her zaman Batı'ya yüklendi ve bu da Rusya'nın körü körüne yüceltilmesine yol açtı. Parti, Putin rejimini ve Kremlin'in çıkarlarını tek taraflı olarak destekledi. Ve bugün bile, partinin bazı kesimleri, Putin'in Ukrayna'ya karşı gerçekliğin ötesinde olan acımasız saldırganlık savaşından öncelikle ya da kısmen NATO'yu sorumlu tutuyor" dedi.
Sommer, Sol Parti'nin Rusya politikasını bir "Sovyet nostaljisi" olarak nitelendirdi.
Avrupa Postası'nda yer alan habere göre, Sol Parti'nin Suriye ve Kürt politikasını da eleştiren Sommer, "Kürt kökenli bir Alman politikacı olarak, LINKE'nin Suriye'deki Kürt sorununu nasıl ele aldığı konusunda da son derece hayal kırıklığına uğradım. Partinin bazı kesimleri, Kürtlerin Rojava'daki özgürlük mücadelesiyle dayanışma göstermek yerine, 10 yılı aşkın süredir kendi halkına savaş açan Beşar Esad'ın Suriye terör rejimini desteklemeyi tercih ediyor. Bu tür pozisyonlar benim için dayanılmaz" ifadelerine yer verdi.
Sommer, istifa açıklamasını "Irkçılığa ve Yahudi düşmanlığına karşı, barış ve sosyal adalet için savaşmaya devam edeceğim ama artık DIE LINKE partisinde olmayacağım. LINKE'nin artık kendisini temelde yenileyemeyeceğine ikna oldum" diyerek sonlandırdı.
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