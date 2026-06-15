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Alman futbolculardan taraftara jest: 600 kişinin masrafını üstlendiler

Alman futbolculardan taraftara jest: 600 kişinin masrafını üstlendiler

15.06.2026 14:22:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Alman futbolculardan taraftara jest: 600 kişinin masrafını üstlendiler

Almanya Milli Takımı futbolcuları, Dünya Kupası maçına gitmek isteyen taraftarların ulaşım ücretlerine yapılan fahiş zam karşısında harekete geçti. Milli oyuncular, Ekvador maçına gidecek 600 taraftarın ulaşım masrafını üstlendi.
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Almanya Milli Takımı futbolcuları, Dünya Kupası kapsamında New York ile New Jersey arasındaki ulaşım ücretlerine yapılan yüksek zammın ardından taraftarlarına destek olma kararı aldı.

Alman taraftarların tepkisine neden olan artışla birlikte, daha önce 12,90 dolar olan gidiş-dönüş tren bileti fiyatı 98 dolara yükseldi. 

Bilet fiyatındaki bu sert artış, Dünya Kupası için MetLife Stadyumu’na gitmek isteyen taraftarlar arasında büyük rahatsızlık yarattı.

Yaşanan gelişmenin ardından Almanya Milli Takımı oyuncuları, 600 taraftarın MetLife Stadyumu’na otobüslerle taşınması için gerekli ulaşım masraflarını kendi ceplerinden karşılamaya karar verdi.

Almanya, Dünya Kupası 5. Grup’taki son maçında 25 Haziran’da MetLife Stadyumu’nda Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

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