Alman gazeteci, NATO'ya Erdoğan ile "çatışma riskine girmeyi" teklif etti

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:53

Alman spiegel gazetecisi Maximilian Popp makalesinde, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımını veto edeceğini söyleyen Erdoğan ile "çatışma riskine girmesi gerektiğini" yazdı.

Popp makalesinde, "Erdoğan rızası karşılığında bir şey elde etmeye çalıştığı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini engelliyor. Türkiye, silah ambargolarının kaldırılmasını ve ülkede yasaklanan PKK yandaşlarının Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. NATO, Erdoğan'ın taleplerine boyun eğmeseydi doğru olanı yapardı" dedi.

Popp, Erdoğan'ın, gelecek yıl yapılacak seçimi ekonomik krizden dolayı kaybetmekten korktuğu için ABD ile ilişkilerinde önümüzdeki aylarda "daha da kibirli" olacağı varsayımında bulundu.

Alman gazeteci, NATO'yu Erdoğan'ın "şantaj girişimlerine" bir son vermesi gerektiğine, aksi taktirde "tehlikeli bir örnek" oluşturacağı inancında. Erdoğan'ın "veto ederiz" çıkışını şantaj yapmak olarak değerlendiren Popp, "NATO'nun Erdoğan'la çatışma riskini göze alması daha iyi" çağrısında bulundu.