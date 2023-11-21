Alman hastanesinde Türk çiftin bebeği kaçırıldı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:37

Güncelleme: 21.11.2023 - 15:37

Almanya’nın Hamburg şehrindeki Helios Mariahilf Kliniğinden gece saatlerinde bebek kaçırma skandalı yaşandı. Hamburg'da Bulgar olduğu açıklanan 18 yaşındaki genç bir kız, Esma ve Barış Kocaman çiftinin 1 aylık bebeğini hastane odasından kaçırdı. Edinilen bilgiye göre, önce Esma Kocaman adlı annenin odasına gelerek “Aileniz size yemek getirdi, giriş kapısında bekliyor” diyerek anneyi odadan uzaklaştıran 18 yaşındaki adı açıklanmayan genç kız daha sonra bebeği alarak kayıplara karıştı. Hastane görevlisinin kıyafetini giydiği için dikkat çekmeyen genç, 4 saat sonra bebeği hastanenin acil servisine teslim etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, kızın bebeği kaçırdığı esnada psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedildi. Genç kız gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bebeğin dedesi Zonguldak-Devrekli olan ve bir dönem Hamburg Zonguldak spor başkanlığını yapan Yılmaz Kocaman, İHA’ya yaptığı açıklamada “13 Ekim’de doğan Azra adındaki torunum ateşlendiği için 2 gün önce hastaneye yatırıldı. Makinalara bağlıydı. Torunumu kaçıran kişi ‘baban yemek getirdi’ diye gelinimi kandırmış ve alt kata göndermiş. Üzerinde beyaz önlük olduğu için gelinim de hiç şüphelenmemiş. Odaya geldiğinde çocuğu göremeyince görevlileri aradığında bilmediklerini söylemişler. Gelinim daha sonra bizi ve polisi arayarak çocuğunun kaçırıldığını haber verdi” dedi. Çevresine haber veren Kocaman, “Kısa sürede tanıdıklar ve spor camiasındaki dostlarımız hastanede toplandık. Her yerde bebeği aradık ama bulmadık. Polis gerekli aramaları yeterince yapmadı. Üstelik kalabalık olduğumuz için bizi dağıtmaya çalıştı” dedi. Dört saat sonra torununun hastaneye getirildiği haberine sevinen Yılmaz Kocaman, “Kız elini kolunu sallayarak bebeği alıp ablası ve eniştesinin evine götürmüş. Duyduğumuza göre çevresindekilere ‘hamileyim, çocuğum olacak’ diyormuş. Ablasına da ‘bak çocuğum oldu’ diyerek bizim bebeği göstermiş. Onlarda ‘bunu nereden aldın, götür yerine bırak’ deyince 4 saat sonra bebeğimizi geri getirdiler. Torunumun zaten ateşi vardı ve makinalara bağlıydı. Çok zor anlar yaşadık” dedi.

Olaydan sonra torununun tekrar tedavi altına alındığını, gelininin ise olayın etkisiyle fenalaştığını belirten Kocaman “Hepimiz perişan haldeyiz. Hala olayın şokunu yaşıyoruz. Hiç tanımadığımız biri odamıza kadar girip bebeğimizi kaçırıyor. Polisler bu konuda çok vasat davrandılar. Almanya’da güvenlik zaafları çok açık” dedi. Kocaman, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.