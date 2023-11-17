Erdoğan'ın uçağı Almanya'ya indi, rapçi Ezhel'in paylaşımı gündem oldu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:27

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:27

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Almanya’ya gitti. Erdoğan’ın uçağının Berlin’deki havalimanına indiği sırada orada bulunan rap sanatçısı Ezhel, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile 13.20'de Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Berlin’e giden Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Almanya’da ise Erdoğan’ı Ezhel ‘karşıladı.’

"HOŞ GELDİN REİS"

Erdoğan’ın uçağının Berlin’e indiği sırada havalimanında bulunan Ezhel, uzaktan kayda aldığı bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Ezhel, “Hoş geldin reis” notuyla paylaştığı videoya Ramin Farhangniya’nın seslendirdiği “Kuçelere Su Sepmişem” şarkısını ekledi.



