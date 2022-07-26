Alman havayolu şirketi Lufthansa binden fazla uçuşu iptal etti

26 Temmuz 2022 Salı, 17:47

Almanya'nın ulusal havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Ver.di Sendikası'nın yarın için açıkladığı grev nedeniyle Frankfurt'ta bugün 32, yarın da 646 olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Münih'te ise 15'i bugün, 330'u yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleştirilemeyeceği aktarıldı. Frankfurt'ta 92 bin, Münih'te 42 bin yolcunun iptal kararından etkileneceği belirtildi.

Söz konusu yolcularla bugün temasa geçildiği ve mümkünse alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon yapılacağı vurgulanırken, mevcut kapasitelerin "oldukça sınırlı" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Grevin etkisinin Perşembe ve Cuma günleri de hissedilebileceği aktarıldı.

SENDİKA YÜZDE 9.5 ORANINDA ZAM İSTİYOR

Ver.di Sendikası, yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 20 bin personeline Lufthansa üzerindeki baskıyı artırmak için 27 Temmuz'da 1 günlük greve gitmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Sendika, maaşlara yüzde 9.5 oranında zam yapılmasını talep ediyor.