Alman Hristiyan Demokratlardan 'ana dil yasağı' talebi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:58

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:58

Alman siyasetçi Mario Czaja, Welt gazetesine demecinde, "Okul bahçesinde Almanca dışındaki dillerin konuşulması doğru değil" ifadelerine yer verdi. Czaja, genel olarak hiçbir çocuğun Almanca bilmeden okula gitmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Sekreteri Czaja ayrıca, Almanca bilmeyen çocukların okula başlamadan önce zorunlu olarak dil sınıfları olan anaokulları ve kreşlere gitmeye mecbur edilmesini talep etti.

9 YAŞINDAKİ TÜRK ÖĞRENCİYE 'TÜRKÇE' CEZASI

8 Temmuz'da Baden-Württemberg'de Türk kökenli 9 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, okul bahçesinde Türkçe konuştuğu için öğretmeni tarafından yarım sayfa açıklama yazmak zorunda bırakılmıştı.

"Neden okulda Almanca konuşuyoruz!" başlıklı yazıda çocuk, "Çünkü çocuklar okulda Almanca konuşuyorlar. Almanya'da resmi dil Almanca. Almanca konuşmamızı istiyorsunuz, okullar Almanca. Türkçe konuşursak çocuklar bizi anlamaz" ifadelerine yer vermişti.

Alman yasalarına aykırı olduğu tespit edilen bu durum ülkede tepkilere yol açmıştı.