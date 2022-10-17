Alman istihbaratından Rusya uyarısı: Putin, nükleer silah kullanabilir
Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Kahl, Rusya'nın, Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini ileri sürdü.
Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bruno Kahl, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı kaybetmesi halinde bunun "Putin yönetimine varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini" söyledi.
Kahl, "Putin, Ukrayna'ya dikte edilmiş bir barışı dayatmak için taktik nükleer silah kullanabilir, çünkü Rusya olası müzakerelerde uzlaşmaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret göstermiyor" dedi.
Kahl, BND'nin, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayı planladığına dair henüz hiçbir kanıt bulamadığını dile getirdi.
Putin'in Ukrayna'daki adımlarını eleştiren Kahl, bu adımları "tüm özgür, demokratik dünyaya karşı bir savaş ilanı" olarak nitelendirdi.
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