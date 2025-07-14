Alman komedyen, Trump suikastı 'şakası' nedeniyle yargılanacak

Almanya’nın tanınan komedyenlerinden Sebastian Hotz, sosyal medyada bilinen adıyla “El Hotzo”, geçtiğimiz yıl Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimi sonrası yaptığı bir paylaşım nedeniyle yargı önüne çıkıyor.

Hotz’un sosyal medya hesabından yazdığı, “Maalesef az önce ıskaladınız” ifadesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz 2024’te bir seçim mitinginde kulağından hafif yaralandığı saldırıya gönderme yapıyordu.

Komedyen bu ifadeyi bir şakayla sınırlı tutmadı; kısa süre sonra bir başka paylaşımında şu cümleleri kullandı:

“Faşistlerin ölmesini harika buluyorum. Kimse sizi onlar için üzülmeye zorlamıyor. Hiçbir bedeli olmadan üzülmemeyi seçebilirsiniz.”

KAMU KURULUŞUNDAN KOVULDU, YARGILANIYOR

Bu açıklamaları sonrası Hotz, çalıştığı kamu yayıncısı RBB tarafından görevden alındı. Alman yasalarına göre ‘suçları övmek ve desteklemek’ suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

Davanın 23 Temmuz’da Berlin Tiergarten Bölge Mahkemesi’nde başlaması bekleniyor. Eğer suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Hotz’un davası Almanya’da hem sol hem sağ kesimden tepki topladı. Kimi bu ifadeleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, kimileri ise bu sözlerin şiddeti normalleştirdiğini savundu.

Muhafazakâr görüşleriyle tanınan komedyen Gerd Buurmann, “Söyledikleri mide bulandırıcı ama ifade özgürlüğü kapsamında korunmalı” derken, bazı hukukçular ve kamuoyunun bir bölümü, internetin ‘sınırsız özgürlük alanı’ olmadığını vurguladı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ, NEFRET SUÇU MU?

2016 yılında Jan Böhmermann adlı bir başka komedyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı hiciv şiiri nedeniyle dava edilmişti.

Böhmermann, Erdoğan hakkında ‘kebap gibi kokuyor’ gibi ifadeler kullanmıştı. Dönemin başbakanı Angela Merkel, şiirin ardından Türkiye’den gelen talepler doğrultusunda yasal sürece onay vermişti.

Ancak dava düşmüş, ‘yabancı devlet yöneticilerine hakaret’ suçunu düzenleyen yasa daha sonra kaldırılmıştı.