Alman medyasının ofisine boyalı saldırı: 'Alman medyası öldürür...'
Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Pazartesi gecesi Berlin'de günlük olarak yayınlanan “Tagesspiegel” gazetesinin yayınevine boyalı saldırı gerçekleştirdi.
Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Berlin'de günlük olarak yayınlanan “Tagesspiegel” gazetesinin yayınevine boyalı saldırı gerçekleştirdi.
Protestocular tarafından gazete ofis binasının girişindeki üst alana kırmızı boya püskürtüldüğü görüldü.
Ofis binasının altındaki yeraltı otoparkının girişine de “Alman Medyası Öldürür” yazıldı.
Boya ile yazılan yazının yanında da "ters kırmızı üçgen" bulunuyor.
9 Temmuz'da da Berlin'deki SPD parti merkezi, İsrail karşıtları tarafından boyalı saldırıya maruz kalmıştı. Orada da dış cepheye kırmızı boya sürülmüş ve "ters kırmızı üçgen" tahrif edilmişti.
EYALET SENATOSU TERS KIRMIZI ÜÇGENİ YASAKLAMIŞTI
Berlin'de Hamas'ın yayınladığı kliplerde görülen "ters kırmızı üçgen" sembolü yasaklandı.
Berlin Eyalet Senatosu, Hamas'ın yayınladığı kliplerde görülen ve aynı zamanda Filistin bayrağı üzerinde de bulunan "ters kırmızı üçgen" sembolünü yasaklama kararı aldı.
Senato'da bu yönde hazırlanan tasarıya hem iktidar koalisyonu hem de Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi destek verdi.
Tasarının federal düzeye de taşınarak tüm Almanya'yı kapsar hale gelmesi bekleniyor.
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