Almanya'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:51

Güncelleme: 24.08.2024 - 22:26

Almanya'nın Solingen kentinde bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Kentin kuruluşunun 650'inci yıl kutlamaları için düzenlenen festivalde, bıçaklı bir kişi, çevredekileri rastgele hedef aldı.

Saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır 8 kişi de yaralandı.

Şehirde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, halktan da dikkatli olmaları istendi. Şüpheli bir kişi tespit edilmesi halinde hemen polise bildirilmesi istendi.

Soruşturma kent sınırlarının dışına taştı. Çok sayıda yol kapatıldı.

SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Örgüt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırının bir üyeleri tarafından “Filistin ve tüm dünyadaki Müslümanların intikamını almak için” gerçekleştirildiğini söyledi.

Örgüt bu iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı ve saldırgan ile IŞİD arasında ne kadar yakın bir ilişki olduğu da netlik kazanmadı.

15 yaşında bir çocuğun gözaltına alındığını duyuran polis, bu kişinin saldırganla bağlantılı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

ANKARA DA TAKİP EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun görev bölgesindeki olaya ilişkin, "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde 23 Ağustos'ta yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir" açıklamasını yaptı.