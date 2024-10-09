Alman muhabir, Lübnan'da İsrail televizyonuna konuştuktan sonra tutuklandı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:51

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:51

Alman Bild haber sitesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden bir gün sonra bazı gazetecilerinin Beyrut'ta tutuklandığını ve sorguya alındığını açıkladı.

Bild, muhabir Paul Ronzheimer ve ekibinin, otel odalarından elleri kelepçeli ve gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yere götürüldüklerini iddia etti.

Tutuklamayı gerçekleştirenleri “kimliği belirsiz kişiler” olarak tanımlayan Bild, bu kişilerin Lübnan'ın askeri istihbarat servisinin üyeleri olduğunun “söylendiğini” kaydetti.

Bild, tutuklamaların nedenini belirtmezken, İsrail basını, Ronzheimer'in İsrail'in KAN kamu yayın kuruluşuna canlı bir TV röportajı vermesinden bir gün sonra olayın gerçekleştiğini yazdı.

İsrail basını, bunun 1982 İsrail-Lübnan Savaşı'nda İsrail ordusunun Beyrut'tan çekilmesinden bu yana İsrail televizyonlarında Beyrut'tan yapılan ilk canlı yayın olduğunu kaydetti.

Bild, Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliği'nin Lübnanlı yetkililerle temasa geçmesinin ardından Ronzheimer'in aynı gün serbest bırakıldığını belirtti.

Ronzheimer'in daha sonra haber yapmaya devam ettiği, ancak Lübnan'ı terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.