Alman ordusunda kriz: En büyük sıkıntısı açıklandı

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, silahlı kuvvetlerin en büyük sıkıntısının personel, altyapı ve teçhizat olduğunu kaydetti.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:06
Alman ordusunda kriz: En büyük sıkıntısı açıklandı
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Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, Silahlı Kuvvetler 2023 yılı değerlendirme raporunu Berlin'de kamuoyuna açıkladı.

Orduda "muazzam" bir personel açığı bulunduğunu belirten Högl, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür" dedi.

Högl, mevcut 181 bin olan personel sayısının 2031 yılına kadar 203 bin askere çıkarma hedefine ulaşmanın zor olduğunu ifade etti.

Birçok yerde altyapının felaket durumda olduğunu kaydeden Högl, "Harap odaları, küflü duşları ve tıkalı tuvaletleri olan kışlalarda çocukları yeni hizmete başlayan ebeveynlerden mektuplar alıyorum. Kışlaların kötü durumu kısmen utanç verici ve askerlerin hizmeti için uygunsuzdur" diye konuştu.

Eva Högl, silahlı kuvvetlerin daha hızlı bir şekilde modernize edilmesi ve silahlı kuvvetlere ayrılan bütçenin hızla arttırılması çağrısında bulunarak, "Hala personel, malzeme ve altyapı konularında kayda değer iyileştirmelerin henüz gerçekleşmediğini görmezden gelemiyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük ekipmanlardan yedek parçalara kadar malzeme eksikliği bulunduğuna da işaret eden Högl, "Bu eksiklik Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar sonucunda daha da artmıştır" dedi.

Högl, geçen yıl birçok alanda önemli adımlar atıldığını ancak silahlı kuvvetlerin henüz hedefine ulaşamadığını belirtti.


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