Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:37

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:37

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach kentinde bir süpermarket soygunu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı. Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi. Olay anı ise bir kafeteryadan canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Son yıllarda, Almanya'da polis tarafından yaralanan ve öldürülen kişilerin sayılarında artış olduğu belirtilirken, polis şiddeti ülkede yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.