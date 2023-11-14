Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a yanıt: 'İsrail'e yönelik suçlamaları saçma'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:48

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:48

Almanya Başbakanı Olaf Schoz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik "faşizm" suçlamasının "saçma" olduğunu söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın, İsrail'in meşruiyeti "kendi faşizmi nedeniyle sorgulanıyor" sözlerine yanıt veren Scholz, "İsrail, demokrasidir. İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olan ve buna göre hareket eden bir ülkedir. Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar saçmadır" ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Gazze’deki çatışmalara değinen Erdoğan, İsrail’e yönelik "faşizm" suçlaması yöneltti ve "Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor” ifadesinde bulundu.

Erdoğan, 10 Kasım’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasbedenler bunun üzerinde, geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hâle getirdiği bir devlet inşa etmeye çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Sahip oldukları teknolojik üstünlüğe ve uyguladıkları ahlaksız zorbalığa rağmen daha Filistin'in masum çocuklarıyla, kadınlarıyla ve yaşlılarıyla baş edemeyenlerin bu ham hayalden uyanacakları günler yakındır”