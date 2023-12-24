Alman polisini bıçakla tehdit eden saldırgan vurularak öldürüldü
Almanya’nın Mannheim kentinde elinde bıçak bulunan bir kişinin, polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Almanya‘da polis, elinde bıçak olan bir kişiyi öldürdü.
Mannheim Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada, bir kişinin, polisi arayarak suç işlediğini söylediği ve olay yerine giden polisin binaya vardığında elinde bıçak olan bir kişiyle karşılaştığı belirtildi.
Açıklamada, bu kişinin, elindeki bıçakla polisi tehdit ettiği ve polisin de silah kullandığı belirtildi.
49 yaşındaki kişinin polisin ateş etmesi sonucu yaralandığı aktarılan açıklamada, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Basına yansıyan haberlere göre olay yerinde 3 veya 4 kez ateş açıldı.
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