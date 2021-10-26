Alman politikacılardan Türkiye’ye uyarı: İhraç söz konusu olur

26 Ekim 2021 Salı, 12:50

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Stern, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçisini sınır dışı etme tehdidini geri çekmesi Alman politikacılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nde (SPD) dış politika uzmanı Nils Schmid, RBB radyosuna yaptığı açıklamada, zorlu bir diplomatik süreçten geçtiklerini ancak sonunda Erdoğan’ın ‘pes ettiğini’ söyledi.

"İÇ SİYASETTEKİ ZAYIFLIĞI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa ve ABD temsilcileri de dahil olmak üzere on büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edeceğini duyurmuş ancak dün yapılan karşılıklı açıklamalarla yumuşama sinyalleri verilmişti.

Schmid, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala kararını hatırlatarak, “Türkiye bu kararları uygulamamakta ısrar ederse Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması kaçınılmaz olur” dedi.

Schmid, Erdoğan’ın bu çıkışının ardından ‘iç siyasetteki zayıflığının’ olduğunu öne sürerken, “dış politikadaki gerilimi tırmandırarak dikkatleri iç siyasi zayıflıktan başka yöne çevirmeye çalışıyor. Geçmişte olduğu gibi, federal hükümet bu öfke ve sözlü çatışmalar sarmalına karışmamalı, konunun kendisine tekrar tekrar sakin ve kararlı bir şekilde geri dönmelidir” diye konuştu.

"ÜLKEDE ŞU AN AVRUPA YANLISI GÜÇLER VAR"

Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Federal Meclis grubu başkan vekili Johann Wadephul da krizin aşılmasından dolayı memnun olduklarını belirtirken, Türkiye’ni jeostratejik konumu nedeniyle NATO için önemli bir askeri ortak olduğunu vurguladı. Wadephul, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın üzerinde yürümesi için bir köprü inşa etmenin” doğru olduğunu söyledi.

Wadephul, Türkiye’nin uzun dönemde “başka bir hükümet döneminde yeniden Avrupa’ya yakınlaşacağından emin olduğunu” söyleyerek, “Ülkede şu anda da Avrupa yanlısı güçler var” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü