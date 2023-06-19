Alman sağcı parti, AB'nin feshedilmesi çağrısında bulundu

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:01

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt'in aktardığına göre, sağcı Alman partisi Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde partinin taslak programına göre Avrupa Birliği'nin kontrollü bir şekilde feshedilmesi çağrısında bulundu.

Partinin taslak raporunda "AB'ye karşı sabrımız tükendi. Bu nedenle AB'nin düzenli bir şekilde feshedilmesini ve yerine yeni bir Avrupa ekonomik çıkar topluluğunun, Avrupa uluslarının birliğinin kurulmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Raporun yazarları, AB ve onun küreselleşmeci elitlerinin, "Avrupa topluluğunun kurucu babalarının orijinal fikirlerinden uzun süre uzaklaşarak Avrupa Birliği'ni demokratik olmayan bir yapıya dönüştürdüğünü, artan şiddeti cezbettiğini ve kontrol edilemez bir bürokrasi tarafından yönetildiğini" söyledi.

AfD'nin, "Avrupa Parlamentosu'nun feshedilmesini sağlamak ve ulusal egemenliğin AB lehine daha fazla kısıtlanmasına karşı çıkmak istediği" ifade edildi.

Raporun yazarları, "Almanya'nın birleşme yerine oluşturulan yeni Avrupa topluluğuna katılma kararını sadece ulusal bir referandumla alması gerektiğini" belirtiyor.

Taslak raporu hazırlayan partinin federal komisyonunda, diğerlerinin yanı sıra parti liderleri Alice Weidel ve Tino Krupalla da yer alıyor. Taslak rapora ilişkin oylamanın Temmuz ayı sonunda Magdeburg'da yapılacak parti kongresinde gerçekleştirileceği bildirildi.

PARTİ ANKETLERDE YÜKSELİŞTE

Ülkedeki son anketler AfD'nin popülaritesinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. Bu ayın başında yayınlanan bir YouGov anketi, seçmenlerin yüzde 20'sinin AdG'ye oy vermeye hazır olduğunu gösterdi.

Bu oran, iktidardaki koalisyonun ana partisi Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) bir puan daha fazla.