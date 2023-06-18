Almanya'dan Türk yönetmen Ebru Tartıcı Borchers'a ödül

Türk yönetmen ve çevirmen Ebru Tartıcı Borchers, çevirisini yaptığı tiyatro oyunları ile Almanya Yazarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:58
Almanya'dan Türk yönetmen Ebru Tartıcı Borchers'a ödül
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Almanya Yazarlar Birliği, Türk yönetmen ve çevirmen Ebru Tartıcı Borchers'a 'Almanca'ya yaptığı katkılardan dolayı' ödül verdi. 

Tartıcı Borchers'ın yönetmenliğini yaptığı 'Mahkumlar', 'Miriam Yasta', 'İsimsiz' ve 'Kız Kardeşi' isimli oyunlar Almanya'nın yanı sıra Türkiye'de de sahnelendi.


Ebru Tartıcı Borchers Almanya

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