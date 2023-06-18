Almanya'dan Türk yönetmen Ebru Tartıcı Borchers'a ödül
Türk yönetmen ve çevirmen Ebru Tartıcı Borchers, çevirisini yaptığı tiyatro oyunları ile Almanya Yazarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.
Almanya Yazarlar Birliği, Türk yönetmen ve çevirmen Ebru Tartıcı Borchers'a 'Almanca'ya yaptığı katkılardan dolayı' ödül verdi.
Tartıcı Borchers'ın yönetmenliğini yaptığı 'Mahkumlar', 'Miriam Yasta', 'İsimsiz' ve 'Kız Kardeşi' isimli oyunlar Almanya'nın yanı sıra Türkiye'de de sahnelendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu paylaştı
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Bayram öncesi akaryakıta büyük zam!
- Demet Akalın'dan restorandaki 'servis' ücretine tepki
- Görür uyardı: 'Stres transfer etmiş olabilir'
- Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu
- Muhalefeti hedef aldı, 'dolar zenginleri' alkışladı!
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi