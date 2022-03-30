Alman Sağlık Bakanı 60 yaş üstüne 4. dozu tavsiye etti
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, 4. doz aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lauterbach, tüm AB ülkelerinin 60 yaşın üstündeki vatandaşlarına 4. doz Covid-19 aşısı olmalarını tavsiyede bulunmaları gerektiğini dile getirdi.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Avrupa Birliği ülkelerinin 60 yaşın üstündeki vatandaşlarına 4. doz Covid-19 aşısını önermeleri gerektiğini dile getirdi.
Lauterbach, İsrail'de yapılan bir araştırmanın verilerine dayanarak bunun “acil olarak gerekli” olduğunu kaydetti. Araştırmaya göre, ikinci Pfizer-BioNTech hatırlatma dozu olanların, bir tane hatırlatma dozu olanlara kıyasla ölüm riskleri %78 oranında daha az olduğu ortaya çıktı. Alman Bakan ayrıca, konuyu bugün Brüksel'de yapılacak sağlık bakanları toplantısında gündeme getireceğini söyledi.
Bakan, yeni varyantlar için üretilecek aşıların sonbahardan önce çıkmasını beklemediklerini, bu nedenle ikinci hatırlatma dozunun “acil” olduğunu belirtirken Omicron varyantı için özel geliştirilecek bir aşının Eylül ayı itibariyle çıkmasını öngördüklerini belirtti.
Lauterbach, 17 Mart'taki açıklamasında, Avrupa İlaç Ajansı araştırmaların dördüncü doz aşının (ikinci hatırlatma dozu) gerekliliğini yeterince desteklemediğini, fakat bazı üye ülkelerin yaşlı popülasyonu için böyle bir uygulamaya gittiğini belirtmişti.
Kaynak: Duvar
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