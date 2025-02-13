Alman savaş gemisinde 'sabotaj' alarmı: Motor sisteminde tespit edildi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:30

Almanya, yeni hizmete giren bir savaş gemisinin motor sisteminde birkaç düzine kilogram metal talaşı bulunmasının ardından gemiye yönelik olası bir sabotajla ilgili soruşturma başlattı.

Sueddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR yayın kuruluşlarına göre, Alman donanmasına ait korvet sınıfı Emden'deki sorunun, geçen ay Hamburg'daki bir tersanede ilk seferine çıkmadan kısa bir süre önce yapılan denetim sırasında ortaya çıktığı bildirildi.

Bir tersane sözcüsü, Emden'in kısa süre önce “başarılı bir deniz denemesini” tamamladığını söyledi.

Baltık Denizi'nde konuşlandırılması planlanan 89 metre uzunluğundaki savaş gemisi, metal talaşları keşfedildiğinde henüz Alman donanmasına teslim edilmemişti. Haberde, bunun zamanında tespit edilmemesi halinde gemide önemli hasara yol açabileceği belirtildi.

Haberde, Almanya'nın, “diğer NATO ülkeleriyle birlikte Batı'yı hedef alan gizli eylemlerin arkasında Rusya'nın olabileceğinden şüphelendiği” yazıldı.

Haberde, Ukrayna güçlerinin eğitim gördüğü Almanya'nın kuzeyindeki bir hava üssü üzerinde insansız hava aracı görülmesine ilişkin polis soruşturmasına atıfta bulunularak, bu olayın Almanya'daki askeri ve endüstriyel tesisler üzerinde insansız hava aracı görülmesine ilişkin artan eğilimin bir parçası olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili Hamburg bölge savcılığı ve polis tarafından soruşturma başlatıldı.

“TEST EDİLİYORUZ”

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Jan Christian Kaack, Emden'le ilgili sabotaj iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak daha önce de birçok Alman savaş gemisinin sabotaj eylemleri nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Kack, şunları söyledi:

“Bizim değerlendirmemiz: Test ediliyoruz. Rusya'nın artan tehdidi 2025'in başında iki yıl öncesine göre çok daha büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar ve istihbarat servisleri Rusya'nın 2029'dan itibaren NATO ile çatışmaya girecek bir konumda olacağı konusunda hemfikir.”

Alman Donanması, aralarında deniz gözetimi için kullanılacak olan Emden'in de bulunduğu toplam beş korvet sınıfı gemiyi hizmete aldı.

Savaş gemisi vakası, Baltık Denizi'ndeki kritik altyapıya zarar veren ve Rusya'nın bir rol oynamış olabileceği spekülasyonlarına yol açan bir dizi olayın ardından geldi.