Almanya'nın yıllık bira satışları dip seviyeye düştü

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:29

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:29

Açıklanan resmi rakamlar, Almanya merkezli bira fabrikaları ve dağıtımcılarının geçen yıl yaklaşık 8,3 milyar litre (yaklaşık 2,2 milyar galon) bira sattığını ve bunun bir önceki yıla göre %1,4'lük bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu rakama alkolsüz bira ve Avrupa Birliği dışından ithal edilen bira dahil değil.

Son rakam, Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesinin ardından yurt içinde ve AB'de yaşanan toparlanmanın ardından satışların yeniden düşüşe geçtiği 2023 yılında görülen %4,5'lik düşüş kadar sert değildi. Ancak Federal İstatistik Ofisi, satışların çoğunlukla düştüğü yılların ardından, geçen yıl 2014'e göre %13,7 daha düşük olduğunu söyledi.

Alman bira üreticileri, sağlık endişeleri ve diğer faktörlerden kaynaklanan uzun vadeli bir düşüş eğilimiyle mücadele ediyor. İstatistik ofisi 2023 satışlarının 2013'e kıyasla %11,3 ve 1993'e kıyasla %25,3 daha düşük olduğunu açıkladı.

Toplam satışların %80'inden fazlasını oluşturan Almanya içindeki satışlar geçen yıl %2 azalarak 6,8 milyar litreye düştü. AB'deki diğer ülkelere yapılan satışlardaki %3,1'lik artışla desteklenen ihracattaki %1,6'lık artış bunu telafi edemedi. Diğer ülkelere yapılan satışlar %0,3 oranında azaldı.