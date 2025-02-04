Almanya'nın yıllık bira satışları dip seviyeye düştü
Almanya'da bira satışları geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasına rağmen düşerek, satışların son on yılda %10'dan fazla düşerek en azından 1990'ların başından bu yana en düşük seviyeye indiği uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürdü.
Açıklanan resmi rakamlar, Almanya merkezli bira fabrikaları ve dağıtımcılarının geçen yıl yaklaşık 8,3 milyar litre (yaklaşık 2,2 milyar galon) bira sattığını ve bunun bir önceki yıla göre %1,4'lük bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu rakama alkolsüz bira ve Avrupa Birliği dışından ithal edilen bira dahil değil.
Son rakam, Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesinin ardından yurt içinde ve AB'de yaşanan toparlanmanın ardından satışların yeniden düşüşe geçtiği 2023 yılında görülen %4,5'lik düşüş kadar sert değildi. Ancak Federal İstatistik Ofisi, satışların çoğunlukla düştüğü yılların ardından, geçen yıl 2014'e göre %13,7 daha düşük olduğunu söyledi.
Alman bira üreticileri, sağlık endişeleri ve diğer faktörlerden kaynaklanan uzun vadeli bir düşüş eğilimiyle mücadele ediyor. İstatistik ofisi 2023 satışlarının 2013'e kıyasla %11,3 ve 1993'e kıyasla %25,3 daha düşük olduğunu açıkladı.
Toplam satışların %80'inden fazlasını oluşturan Almanya içindeki satışlar geçen yıl %2 azalarak 6,8 milyar litreye düştü. AB'deki diğer ülkelere yapılan satışlardaki %3,1'lik artışla desteklenen ihracattaki %1,6'lık artış bunu telafi edemedi. Diğer ülkelere yapılan satışlar %0,3 oranında azaldı.
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