Alman Savunma Bakanı istifasını açıkladı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:38

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:38

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, görevi bıraktığını resmen açıkladı.



Savunma Bakanı Lambrecht, sosyal medyada paylaştığı yeni yıl mesajı ile eleştirilerin hedefi oldu.

Lambrecht mesajında, arka plandaki havai fişek sesleri eşliğinde Ukrayna'daki savaştan bahsetti. Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyeleri, bu mesajı "duyarsızlık" olarak nitelendirdi ve Lambrecht'i istifaya çağırdı.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CDU'nun istifa çağrılarına cevap olarak Lambrecht'e hala güvendiğini söylemişti.

