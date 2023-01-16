Alman Savunma Bakanı istifasını açıkladı
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, çok eleştirilen yeni yıl mesajının ardından istifasını açıkladı.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, görevi bıraktığını resmen açıkladı.
Savunma Bakanı Lambrecht, sosyal medyada paylaştığı yeni yıl mesajı ile eleştirilerin hedefi oldu.
Lambrecht mesajında, arka plandaki havai fişek sesleri eşliğinde Ukrayna'daki savaştan bahsetti. Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyeleri, bu mesajı "duyarsızlık" olarak nitelendirdi ve Lambrecht'i istifaya çağırdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CDU'nun istifa çağrılarına cevap olarak Lambrecht'e hala güvendiğini söylemişti.
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