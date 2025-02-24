Alman savunma devinin eski CEO'su: Rus işgali durumunda birkaç gün dayanabiliriz

Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:09

Alman tank şanzımanı üreticisi Renk Group'un eski CEO'su Susanne Wiegand, Almanya'nın mevcut şartlarda kendisini ya da müttefiklerini koruyamayacağı uyarısında bulundu.

Wiegand, “Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri), şu anda kendini idame ettirebilecek ve uzun bir süre boyunca her boyutta savaş yürütebilecek şekilde donatılmamıştır. Ne kendisini kapsamlı bir şekilde savunabilir ne de büyük ölçekte yardım edebilir” dedi.

Bundeswehr'in güçlerini “tek bir operasyonla” harekete geçirebileceğini, ancak “uzun süreli bir çatışma için gerekli kaynaklardan yoksun olduğunu” kaydeden Wiegand, şunları söyledi:

“Şubat 2022'de olduğu gibi bir Rus saldırısı durumunda müttefik ortaklarımız olmadan kendi halimize bırakılsaydık, sadece birkaç gün, belki de birkaç hafta dayanabilirdik. Ancak, NATO'nun bir parçası olarak müttefiklerimizin 5. Madde uyarınca hızla desteğimize koşacağına güveniyoruz.”

“YETERLİ MÜHİMMAT VE MALZEME STOKUMUZ YOK”

Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çeken Wiegand, “Ukrayna'ya baktığımızda yakında dördüncü yılına girecek bir savaş görüyoruz. Şu anda bu kadar uzun bir çatışma için hem personelimiz hem de yeterli mühimmat ve malzeme stokumuz yok. Rusya ekonomisini savaş üretimine dönüştürdü ve büyük miktarlarda silah ve mühimmat üretiyor. Ayrıca üç yıllık bir savaş tecrübesine sahip; bu da Ukrayna'daki savaştan zayıflayarak değil, güçlenerek çıkabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Wiegand, “Rusya'nın yılda yaklaşık dört milyon topçu mühimmatı ürettiği ve bu rakamın tüm NATO Avrupa ülkelerinin toplamından daha fazla olduğu söyleniyor” diye ekledi.

'PERSONEL EKSİKLİĞİ' UYARISI

“Süregelen savaş ekonomisinin ve emperyalist hedeflerin bu birleşiminin, Almanya için en büyük tehdidi oluşturduğunu” savunan Wiegand, “Bundeswehr temelde kötü bir donanıma sahip değil uçakları, tankları ve teknolojileri modern. Askerler de iyi eğitimli. Sorun daha çok nicelikte yatıyor: Her şeyden yeterince yok. Özellikle son üç yılda, acilen ihtiyaç duyulan açıkları yeterince hızlı kapatmayı ve kabiliyetlerimizi genişletmeyi başaramadık. Hangarlar dolusu uçak, tank ve gemi birdenbire hazır olsa bile, personel eksikliği varsa bunlar ne işe yarar?” dedi.

Bundeswehr'in daha fazla malzemeye ihtiyacı olduğunu ve üretimin “acilen hızlandırılması” gerektiğini kaydeden Wiegand, “Elbette gemiler ve denizaltılar bir gecede inşa edilemez. Özellikle de yedek parça stokları ya da mühimmat tedariki gibi sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıyan alanlarda” ifadelerini kullandı.