Alman silah devi uyardı: Depolar boş, açık hedef haline geldik

Alman savunma ve silah sanayi devi Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger, Avrupa’nın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle silah stoklarını tükettiğini ve ciddi bir güvenlik açığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Alman silah devi uyardı: Depolar boş, açık hedef haline geldik
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:08

Alman silah üretim devi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, AB ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle silah stoklarını tükettiğini ve potansiyel bir Rus tehdidine açık hale geldiğini söyledi.

Financial Times’a konuşan Papperger, Avrupa'nın savunma kapasitesinin kritik seviyeye düştüğünü vurgulayarak, “Avrupalıların ve Ukraynalıların depolarında artık hiçbir şey kalmadı” dedi.

"SAVAŞ BİTSE BİLE SİLAH TALEBİ SÜRECEK"

Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes sağlansa bile Avrupa’daki silah talebinin yüksek kalmaya devam edeceğini belirten Papperger, şöyle devam etti:

“Savaşın sona ermesi barışçıl bir gelecek anlamına gelmez. Eğer böyle düşünüyorsak, büyük bir yanılgı içindeyiz.”

Avrupa Birliği'nin 2021-2024 yılları arasında savunma harcamalarını %30'dan fazla artırmasına rağmen, mevcut güvenlik tehditlerine karşı bunun yetersiz kaldığını dile getiren Rheinmetall CEO’su, AB ülkelerinin yıllardır savunmaya yeterli yatırım yapmadığını ve bu durumun bugünkü kriz ortamını yarattığını söyledi.

"SİLAH ÜRETİMİ DEVAM EDECEK"

Papperger, Ukrayna’da bir ateşkes sağlansa bile Avrupa ülkelerinin Rus tehdidine karşı silah yatırımlarını sürdüreceğini ve bu durumun savunma sanayine olan talebi yüksek tutacağını belirtti.

Ayrıca, “ABD ve Rusya arasındaki Riyad görüşmelerinde AB'nin dışlanmasının sebebinin savunma zafiyeti olduğunu” iddia eden Papperger, Avrupa'nın askeri güç açısından yetersiz kalmasının küresel dengelerde zayıflamasına neden olduğunu savundu.

Rheinmetall, artan küresel istikrarsızlığın en büyük kazananlarından biri oldu. Papperger, şirketin yıllık satışlarının beş yıl içinde 30 milyar Avro ile 40 milyar Avro arasına ulaşmasını beklediğini söyledi.

Rheinmetall, daha önce Ukrayna'daki savaşın “iş performansını önemli ölçüde artırdığını” belirtmişti.


Etiketler: #Almanya #Rusya-Ukrayna Savaşı

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